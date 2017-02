Léopold Storme, dit le tueur des Marolles, pourrait être libéré fin février. En effet, son avocat plaidait, hier matin, devant le tribunal d’application des peines (TAP).

En décembre dernier, le TAP avait décidé de mettre l’affaire en continuation afin de permettre à l’expert psychiatre de rencontrer une dernière fois Léopold Storme. Cette expertise psychiatrique devait, entre autres, cerner les risques de récidive.

Me Fabian Lauvaux, son avocat, a donc proposé deux solutions : la libération conditionnelle ou, le cas échéant, l’admission de son client au port du bracelet électronique. "Le parquet a rendu un avis négatif en prenant en compte la gravité des faits. Il y a donc de nouvelles délibérations pour décider quelle solution est acceptée ou si les deux sont refusées. On en saura plus le 24 février", explique le pénaliste.

En cas de rejet, Léopold Storme retournera en prison et pourra réintroduire une demande de libération dans un an. Son avocat se montre toutefois serein. "Les magistrats se sont montrés très attentifs et le tribunal a respecté son devoir d’impartialité".

Pour rappel, Léopold Storme a été condamné à 26 ans de prison pour les meurtres de ses parents et de sa sœur.

Le triple meurtre est survenu le 16 juin 2007 dans le magasin des parents de Léopold, en plein cœur du quartier des Marolles, à Bruxelles. Le jeune homme avait nié les accusations dont il faisait l’objet. Et rétorqué qu’il avait été aussi victime de l’agression ayant entraîné la mort de sa famille ce jour-là. Le jury d’assises de Bruxelles avait suivi la version du ministère public et déclaré Léopold coupable.