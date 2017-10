Psychologue spécialisée, Serpil Özhan suit huit victimes des attentats de Bruxelles. Avant la Belgique, la psychologue d’origine turque a pratiqué la médecine de catastrophe à Ankara sur des victimes d’attentats en Turquie et de quatre tremblements de terre. À Schaerbeek, depuis l’an passé, le Dr Özhan reçoit dans le secret de son cabinet deux victimes du métro Maelbeek et six de Brussels Airport.

Pour la psychologue, la plupart présentent des symptômes post-traumatiques identiques à ceux qu’elle rencontrait au SSK-Diskapi Hospital d’Ankara après le tremblement de terre d’Izmit en août 1999.

(...)