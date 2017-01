Trois ans après avoir été acquitté, M. Gani Leci, 64 ans, n’a toujours pas pu tourner la page. "Du premier jour au dernier, ça a duré dix ans. Dix ans de perdus, dix ans de foutus ! Et puis, on vous acquitte. Mais ces dix ans, qui va me les rendre ?"

En 2011, le Bruxellois d’origine albanaise était condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme et à payer 550.000 euros. Ce père de quatre enfants devait vendre la maison familiale.

Et trois ans plus tard, le 14 mars 2014, la cour d’appel l’acquittait !

Le premier juge avait trouvé que le dossier était "accablant". Et ceux qui siégeaient en appel, que l’enquête avait été bâclée : M. Gani Leci était acquitté ainsi que ses trois frères, sauf celui qui n’avait pas eu la force ou les moyens d’interjeter appel (alors que lui aussi aurait été blanchi !)

Après l’acquittement, tout le monde pouvait croire que la page serait tournée.

Or nous rencontrons un homme brisé. "Personne ne va nous les rendre, toutes ces années à vivre dans l’angoisse. Je n’avais plus rien quand il a fallu vendre la maison pour payer les 550.000 euros. Nos enfants, qui avaient 16 ans, ont dû quitter l’école pour gagner leur vie. Ma femme est tombée très malade. Tout ça a cassé la famille. Et puis voilà, on vient vous annoncer que vous êtes acquitté, Merci monsieur. Au revoir monsieur."

Gani Leci raconte . "Le psychologue qui s’occupait de ma femme et n’a pas fait d’études de droit avait compris tout de suite qu’il y avait un problème. Comment pouvait-on accuser les gens sans preuves ? Et en fin de compte, c’est ce à quoi la cour d’appel a abouti en constatant qu’il n’y avait pas de preuves établies dans le dossier. Pour nous, que d’années de souffrance pour en arriver là !"

Le procès correctionnel avait duré 4 ans, celui en appel trois ans supplémentaires. Toutes ces années à vivre "dans une attente qui se transformait en torture. À se ronger les sangs. À se priver. À devoir prendre des médicaments pour tenir le coup. À apprendre que le procès était encore remis. Est-ce que les juges sont conscients qu’à chaque remise du procès, ils ajoutent un poids à la souffrance de celui qui attend, et à celle de ses proches ?"

Le sexagénaire a été acquitté et pourtant, dit-il, "je me sens brisé, broyé, écrasé par la machine".

Et cela s’est terminé en 2014, au bout d’une procédure commencée en 2004, par trois mots écrits en bas de page : "Acquitte M. Gani Leci".

Trois mots.

Trois mots… après dix ans.

Ses enfants ont arrêté le lycée, leur mère est devenue malade, la famille est cassée. "C’est comme si on m’avait donné un coup de marteau sur la tête et que je m’étais retrouvé à terre, complètement K.-O. Et puis, quelqu’un s’est penché sur moi et m’a dit : ‘Oh, pardon, désolé, on s’est trompés’. Et on penserait que ca suffit et que c’est fini ? Il y a une souffrance intérieure qui brûlait et continue de brûler tellement ça vous fait mal et si longtemps."