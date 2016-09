Le trafic des "cartes orange" a rapporté 200.000 €

Faits divers

Les dix perquisitions, et plus particulièrement celle menée au sein du service des étrangers de l’administration communale de Mons, ont fait trembler les murs. Douze personnes ont été interpellées, un agent communal montois, Tamara C., âgé de 44 ans, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt. Le rabatteur présumé, d’origine africaine résidant à Nivelles, est aussi inculpé de faux et trafic de documents officiels. Et l’enquête n’est pas terminée ! Deux autres personnes impliquées dans le réseau ont été inculpées, ce jeudi, mais laissées en liberté.

Après plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) ont révélé au grand jour ce trafic de documents officiels délivrés moyennant rémunérations. Des personnes venues d’Afrique et du Pakistan ont même payé jusqu’à 5.000 € pour recevoir illégalement ces titres de séjour. Pour l’instant, une quarantaine de dossiers frauduleux ont pu être identifiés par les enquêteurs. Au total, la filière a pu percevoir jusqu’à 200.000 €.

Les cartes orange étaient confectionnées via de faux baux et contrats de travail permettant ainsi à des étrangers d’obtenir leur CIRÉ (Carte d’Identité pour Résidents Étrangers) avec la complicité présumée de Tamara C., un membre du service étrangers de la ville de Mons, chargée d’accélérer les procédures et de sortir les documents. L’un des complices présumés arrêté à Nivelles était quant à lui chargé de recruter les futurs clients. Selon certaines sources, un homme résidant sur le territoire africain chapeautait le trafic en recrutant des personnes prêtes à débourser des sommes énormes pour obtenir plus rapidement ces titres de séjour.

Lors des perquisitions, les cinq agents communaux dudit service ont été interpellés pour être entendus. Tamara C. était particulièrement dans le viseur des enquêteurs. Elle est la seule des cinq agents communaux à avoir été inculpée par le juge d’instruction.

Cette affaire prend également des allures politiques à Mons. Un des agents entendus par les enquêteurs est le frère d’une échevine. Le procureur du Roi a cependant insisté sur le fait que le démantèlement de ce trafic n’avait aucun caractère politique. Georges-Louis Bouchez, ancien échevin libéral, a cependant souligné que le département État civil/Population avait connu, par le passé, des difficultés telles que "des consultations inappropriées du registre national et des vols d’argent". Des explications structurelles seront demandées.

Le trafic pourrait aussi avoir des répercussions à d’autres niveaux. Car grâce à ces documents achetés frauduleusement, les personnes de nationalité étrangère sont notamment autorisées à solliciter l’aide sociale. L’enquête est toujours en cours afin de déterminer les sommes exactes perçues par le réseau et les autres personnes impliquées dans ce vaste trafic.





Une collègue: "Je suis en état de choc"

"Je comprends très mal ce qu’il s’est passé. Je suis même en état de choc, abasourdie et désemparée", explique une collègue de Tamara, l’agent communal inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour ce trafic de titres de séjour. "C’est un service où il y a de la rigueur et des contrôles réguliers de l’Office des Étrangers. Deux à trois fois par an, tout est analysé et contrôlé. Ce n’est d’ailleurs pas un service facile, il y a extrêmement de rigueur, c’est une matière très pointue. Rien ne peut être fait d’initiative. Les documents sont faxés quotidiennement à Bruxelles. Je suis donc très étonnée mais aussi très peinée de ce qui arrive. Tout ce qui a éclaté vient ternir l’image du service et c’est très regrettable."

La petite équipe est composée de quatre personnes et d’un chef de service. Les employés de ce service en particulier sont très soudés dans leur travail. Tamara est d’ailleurs fort appréciée. "C’est quelqu’un d’honnête qui travaille depuis plusieurs années maintenant au sein du service. Elle est extravertie, c’est quelqu’un de profondément gentil. Cette affaire, si elle est vérifiée, ne lui ressemble pas du tout."