Ce mercredi, la cour d’assises de Liège va entamer l’examen du dossier à charge d’Amedeo Troiano, cet homme soupçonné d’avoir assassiné un couple de banquiers et leur neveu à Visé.

Le 18 avril 2014, Benoît Philippens, un Visétois de 36 ans, gérant d’une agence de banque, son épouse, Carol Haid, 38 ans, et le filleul de cette dernière, Esteban, 8 ans, ont été abattus devant le domicile du couple.

Les enquêteurs ont d’abord recherché la piste personnelle car il est apparu que Benoît Philippens avait eu plusieurs conquêtes mais aucun des protagonistes n’aurait pu commettre les faits.

C’est alors que les enquêteurs se sont intéressés à la piste professionnelle et ont découvert que Carol Haid s’était confiée concernant ses craintes à la suite d’un problème survenu avec un client.

En effet, Amedeo Troinao, propriétaire d’un salon de coiffure, a eu un conflit commercial avec la banque dans laquelle travaillait le couple.

Après un accord verbal concernant un important prêt, l’homme a commandé du matériel pour plus de 100.000 €. Ensuite, la banque a refusé le prêt. Troiano tenait le couple pour personnellement responsable de ses importants problèmes financiers qui ont suivi ce refus.

Dans un mail du 25 novembre 2011, il a écrit à Carol Haid : "Ma patience a des limites car je me rends compte qu’à l’heure actuelle, vous et Monsieur Philippens, vous êtes en train de vous laver les mains de ce dossier et vous nous avez mis dans une situation de crise".

En décembre 2011, il a envoyé deux SMS dans lesquels il remercie Carol Haid de l’avoir mis dans cette situation et qu’il y va de la santé de tout le monde.

Il s’est renseigné sur plusieurs sites pour connaître l’adresse des victimes. Une adresse où il se rendra sans difficulté lors de la reconstitution alors qu’il disait ignorer l’endroit où se trouvait le domicile des victimes.

Il a également effectué des recherches sur Internet depuis un endroit situé à proximité du domicile des victimes. L’homme a aussi menti sur son emploi du temps au moment des faits et un de ses proches l’a directement suspecté lorsqu’il a appris l’identité des victimes.

Pour terminer, Amedeo Troiani s’était involontairement filmé avec son téléphone portable alors qu’il manipulait une arme à feu. Il a pourtant toujours nié avoir été en possession d’une arme à l’époque.

Après la constitution du jury ce mercredi, la cour d’assises entamera le fond du dossier dès lundi.