Le village de Sinsin sous le choc: deux chiens bergers dévorent un troupeau de moutons

Le petit village de Sinsin (Somme-Leuze) a été le territoire d’une scène de panique mardi matin. Deux chiens, deux bergers blancs suisses, ont attaqué un troupeau d’une vingtaine de moutons composé de Texel, d’ardennais et d’autres races encore. Ils ont littéralement fait un carnage.

Ce mercredi, l’amas de cadavres était encore là, recouvert d’une bâche trop courte, le long de la rue du Relais, en face de la maison du propriétaire en attendant d’être évacué. "L’attaque aurait déjà débuté lundi soir car les propriétaires des chiens ne les avaient plus vus. C’est mon grand-père qui, mardi matin, a vu les deux chiens s’en prendre aux bêtes. Au début, ils ont un peu mangé puis ils ont sans doute continuer pour jouer", commentait Galip Mazitas.

Parmi les cadavres , certains ne sont pas beaux à voir. Ils ont le ventre ouvert ou ont été égorgés.

Par endroits, on pouvait remarquer des écorchures. "Au total, 27 moutons sont concernés. En plus des 16 morts, deux autres sont grièvement blessés et ne vont pas survivre. Il y en a quelques autres qui sont en train d’être soignés et certains moutons se sont échappés et n’ont pas été retrouvés. Certains étaient par ailleurs en gestation."

Les deux chiens ont été mis en fuite par le propriétaire des bêtes revenu sur place avec une carabine. "Un fusil avec des petites balles qu’on utilisait pour tuer des lapins. La police est venue constater les faits et a saisi l’arme de mon grand-père. Ils étaient plus tracassés par cela que par les moutons égorgés."

Le propriétaire des deux chiens a, dans un premier temps, contesté que ses deux bergers suisses aient pu commettre de tels faits.

Avant de devoir se rendre à l’évidence. "C’est un terrible accident qui s’est produit. On va euthanasier nos chiens", commentait-il ce mercredi matin. "Ils ont, de plus, goûté au sang…", rétorquait Galip Mazitas.

Un arrangement à l’amiable a été trouvé entre les deux parties. Sur le plan financier, la perte s’élève à 200 € par animal.