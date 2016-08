Le vitrioleur Richard Remes jugé en avril 2017 !

Faits divers

Cela fait exactement 28 ans qu’Antoinette Gallemaers attend ce moment. La maman de la petite Sandra, cette enfant retrouvée au pied d’un immeuble du quartier des Marolles, le 16 janvier 1988. La petite Sandra avait 18 mois. Sa maman et son compagnon de l’époque avaient alors été suspectés de l’avoir tuée, avant que l’affaire ne soit classée.

Mais l’histoire de Patricia Lefranc, vitriolée par Richard Remes, a relancé le dossier. En 2012, lorsque Richard Remes est jugé pour avoir jeté du vitriol au visage de Patricia Lefranc, certaines similitudes dans le comportement de l’ancien gardien de prison intriguent. L’enquête sur le meurtre de la petite Sandra est alors relancée. À l’époque en effet, Richard Remes n’était autre que le compagnon d’Antoinette Gallemaers, la maman de la fillette.

Et cette fois, ça y est , après 28 ans, la vérité va peut-être éclater. Richard Remes est renvoyé devant la cour d’assises le 21 avril prochain. La constitution du jury sera réalisée trois jours plus tôt. En principe, ce procès était prévu pour la rentrée, avant d’être reporté à janvier 2017 pour finalement être fixé, on vient de l’apprendre, au 21 avril prochain. "J’aurais, bien sûr, souhaité que ce soit plus rapide mais ce qui est important, c’est que cette affaire soit fixée et qu’on mette tout en œuvre pour connaître la vérité", réagit le célèbre pénaliste Daniel Spreutels qui, aux côtés de Sven Mary, sera le conseil d’Antoinette Gallemaers. Cette dernière se dit également soulagée d’apprendre qu’une date est enfin connue pour ce procès.

De son côté, Dimitri De Beco, l’avocat de Richard Remes, se réjouit aussi. "Il est temps que la justice tranche définitivement dans ce dossier", précise-t-il.