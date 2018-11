Elles attendaient depuis 1960. L’avant-projet de loi pour enfin indemniser les victimes de ce scandale vieux de presque 60 ans (!) sera présenté au conseil des ministres.

Maggie De Block veut et va créer un fonds d’aide aux victimes de la thalidomide, ce médicament de la fin des années 1950 et du début des années 1960 plus connu sous le nom de Softenon, à l’origine de graves malformations chez des dizaines d’enfants en Belgique. Selon nos informations, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a préparé un avant-projet de loi qui prévoit d’indemniser, pour la première fois depuis l'éclatement du scandale il y a soixante ans, les personnes concernées. L’avant-projet est prêt. Le texte sera présenté en conseil des ministres avant de l’être à la Chambre, encore cette législature. En outre la ministre prévoit de rencontrer les victimes pour discuter du mécanisme d’indemnisation retenu. Contactée, l’une d’elles exprime déjà sa grande, sa profonde satisfaction.

(...)