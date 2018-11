Les clubs de sport dont ceux de football, sont régulièrement victimes de vandalisme, cambriolages ou encore incendies. Ce sont bien souvent les buvettes qui sont les victimes des criminels.

Un des derniers faits en date a eu lieu dimanche dernier dans la région bruxelloise. Le FC Ganshoren a été cambriolé et une vitre a été fracturée. C’est la deuxième fois en deux semaines que le club a été attaqué. "On a constaté l’intrusion dimanche matin à la première heure. On ouvre toujours vers 8 h-8 h 30 le lieu. C’est ma belle-mère qui a découvert le résultat. C’est une vitre qui a été cassée. Elle a appelé la police. On a déjà été visité il y a 15 jours. Ils avaient cassé un carreau supérieur de la porte", indiquait le gérant de la cafétéria à La Dernière Heure cette semaine. Mais le club bruxellois n'est pas le seul dans ce cas, loin de là. (...)