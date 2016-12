Il y a quelques jours, le soir du réveillon de Noël, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a annoncé ne plus être en mesure de recevoir des dons matériels, notamment des vêtements, "jusqu’à nouvel ordre". En revanche, la plateforme précise manquer encore cruellement de produits hygiéniques (sauf les brosses à dents) et particulièrement de langes, toutes tailles.

Les citoyens belges semblent donc avoir répondu en masse aux nombreux appels aux dons de la plate-forme, lancée il y a un peu plus d’un an, au moment où des centaines de migrants s’étaient installées au parc Maximilien, à deux pas de l’Office des étrangers (OE) afin de pouvoir introduire une demande d’asile.

En effet, à l’approche de l’hiver, la plate-forme a reçu un grand nombre de personnes dans le besoin. "Certains nous arrivent de Calais, certains nous arrivent de leurs centres, certains nous viennent de la rue et certains sont toujours en demande d’asile", précisait alors la plateforme sur le réseau social Facebook.

L’asbl Nouvelle génération avait alors répondu présent, permettant à la plate-forme d’alléger ses besoins matériels mais aussi de distribuer des biens aux personnes dans des situations précaires.

Pour l’instant, la plate-forme ne précise pas quand les dons pourront reprendre.

Toutefois, il est à noter que l’hiver est encore là pour un bon moment et que les personnes dans le besoin devront encore pouvoir compter sur l’aide et le soutien de la plate-forme.