De l’avis général, Wivinne Marion était une femme joyeuse et pleine d’entrain, très attentionnée envers ses patients et leurs parents (elle était pédiatre). Les marques de sympathie pleuvent sur les proches. D’autant que Wivinne était très connue et appréciée à Namur, comme son mari François, également médecin au centre hospitalier régional.

François et leurs enfants, Léon et Colette, seront très soutenus lors des funérailles prévues mardi matin. Un service religieux se tiendra à 10 h 30 à l’église de Boninne, là où la famille habite. Là où l’agression a eu lieu.

Wivinne faisait régulièrement du jogging. C’est pour cette raison qu’elle traversait le bois de Boninne jeudi matin, jour de la Toussaint. C’est là qu’un témoin a vu les faits, de loin : des coups, un étranglement, puis l’agresseur transporter le corps inanimé de la victime et la placer dans le coffre d’une Renault bleue.

Le témoin a réagi et lancé la police aux trousses de l’homme, mais cela n’aura pas pu sauver Wivinne. Le véhicule a été repêché, renfermant la dépouille de Wivinne au lieu-dit de Ronet (Namur), un peu plus tard dans la journée.

Xavier Van Dam a été retrouvé rapidement, arrêté, interrogé, mais affirme ne se souvenir de rien. Il a été inculpé d’assassinat et de détention arbitraire. On en saura sans doute davantage mardi, après qu’il est passé devant la chambre du conseil.