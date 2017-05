Faits divers Dix ans après la disparition de la fillette au Portugal, l’enquête se poursuit

"Ce n’est peut-être pas aussi rapide que nous le souhaiterions, mais de vrais progrès ont été réalisés" dans l’enquête, a déclaré la mère de Maddie, Kate McCann, dimanche sur la BBC. "Nous avons toujours l’espoir de retrouver Madeleine", a-t-elle ajouté, alors que sa fille a disparu il y a dix ans au Portugal.

Alors que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant voisin, Maddie avait disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du pays, où la famille passait ses vacances. Enlèvement, mort accidentelle, homicide ? Une décennie et des centaines d’interrogatoires et perquisitions plus tard, le mystère reste entier.

La police portugaise avait classé l’enquête en 2008 après 14 mois d’investigations controversées, marquées notamment par la mise en examen des parents de la fillette, qui ont ensuite été blanchis. Après avoir passé deux ans à étudier le dossier, la police britannique a ensuite ouvert sa propre enquête en 2013.

Scotland Yard a assuré , la semaine dernière, continuer à s’intéresser à des "pistes significatives", soulignant qu’aucune preuve n’établissait clairement la mort de l’enfant. "Nous avons toujours de l’espoir", a souligné, de son côté, le papa.