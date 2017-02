Le Comité P a reçu en 2015 2.561 plaintes de citoyens visant des policiers, indique De Tijd mercredi sur base du dernier rapport annuel de ce comité.

Ce chiffre représente une baisse de plus de 200 plaintes par rapport à l'année précédente: en 2014, 2.771 plaintes lui étaient parvenues, pour 2.885 en 2013. Si l'on additionne les signalements concernant un comportement agressif dans le chef des forces de l'ordre et ceux qui font état de violences, ces plaintes n'avaient plus été aussi peu nombreuses depuis 2010, indique le Comité P.

En revanche, les plaintes émanant de personnes se sentant traitées de manière injuste et celles pour abus de pouvoir sont en hausse.

Au total, 74% de toutes les plaintes ont été jugées partiellement ou intégralement infondées.