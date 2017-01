L’époque où le policier de terrain, l’agent de quartier ou même l’inspecteur en civil suscitaient respect et admiration est révolue depuis longtemps. Cela ne date pas d’hier mais le phénomène prend chaque année de l’ampleur : aujourd’hui, l’agent de police subit insultes, quolibets, provocations voire menaces de façon quotidienne.

Ce policier de terrain qui officie dans une grosse commune de la Région bruxelloise se confie sous couvert d’anonymat à La DH être, à l’instar de nombre de ses collègues, victime d’insultes et d’outrages au quotidien. "On prend des insultes presque tous les jours : connard, fils de pute , etc. ! Le quotidien, c’est que les gens ne respectent plus rien, ne respectent plus la police et ne se respectent même plus eux-mêmes. Tout le monde est centré sur soi, la plupart des conflits éclatent pour cette raison-là. Les gens ont envie de faire telle chose à ce moment-là et ne regardent pas si cela gêne le(s) autre(s)", résume notre témoin.

"Certains, surtout les plus jeunes, jouent la provoc, viennent contre nous, face à face, à deux centimètres de notre visage pour voir quelle va être notre réaction. Mais ce phénomène ne se limite pas qu’aux jeunes. On constate qu’on se fait malmener de la sorte par des individus qui ont de 12 à 40 ans, voire même plus vieux !"