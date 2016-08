"Les policiers ne doivent plus être privés de liberté !"

Faits divers

L’attitude des magistrats, en matière de légitime défense dans le chef des policiers serait inadéquate au contexte actuel.

C’est ce qu’avance le premier syndicat de police du pays, le SLFP. "Ajoutez le fait que le droit belge n’a pas encore traduit une directive européenne et nous voilà avec des policiers qui se retrouvent privés de liberté pendant des heures alors qu’ils n’ont fait qu’utiliser leur légitime défense", s’exclame le président du SLFP, Vincent Gilles.

En clair, lorsqu’un policier tire sur une personne et la blesse, il se retrouve sous le coup de la procédure dite Salduz 4. Il est donc privé de liberté et peut, du coup, comme le prévoit le Salduz 4, être accompagné d’un avocat lors de son audition. "Très hypocritement, des magistrats répondent qu’il s’agit d’une procédure utilisée pour préserver les droits des policiers en leur garantissant une présence d’avocat en cours d’audition. Sauf qu’il suffirait d’adapter le droit belge à une circulaire européenne et la présence de l’avocat n’impliquerait plus la privation de liberté", estime Vincent Gilles.

Des privations de liberté qui, toujours selon le SLFP, seraient de plus en plus mal perçues par les policiers. "La mise sous Salduz 4 est vexatoire pour ces policiers", assure-t-on au SLFP.

Ainsi, les magistrats ne tiendraient pas compte du contexte terroriste, dans lequel les policiers sont amenés à intervenir. "Les policiers ne sont pas plus nerveux qu’avant dans leurs interventions. Ils n’ont pas non plus perdu de vue le concept de légitime défense avec les notions associées de subsidiarité et de proportionnalité. Mais il apparaît que la violence sociétale augmente. Et les policiers se retrouvent de plus en plus confrontés à des cas de figure qui peuvent les amener à devoir utiliser leur arme, avec des conséquences létales.

Et le SLFP de dénoncer la manière donc la magistrature " s’obstinerait" trop souvent à appliquer stricto sensu le contenu des codes pénal et d’instruction criminelle . "Avec pour conséquence que des policiers qui ont tiré lors d’une intervention se retrouvent privés de liberté durant des heures, soumis à des actes de médecine légale qui ne sont pas toujours nécessaires, alors qu’ils sont aussi des victimes !", poursuit le président du SLFP Police.

Vincent Gilles réclame donc un changement d’attitude de la magistrature ainsi qu’une adaptation rapide de la loi belge en matière d’audition.