Selon le politologue Pierre Vercauteuren, il est évident que la campagne électorale demande une résistance physique et même morale importantes. "Les politiciens doivent se montrer. Ils enchaînent les manifestations dans ce but. Cela demande une résistance physique certaine", lâche d’emblée Pierre Vercauteren .

Inévitablement, de nombreux verres leur sont proposés dans le cadre de rencontres. Et chacun a sa façon de réagir. Certains ont leurs petits trucs.

"Tout dépend, bien évidemment, de la résistance de chaque candidat à l’alcool", poursuit le politologue.

Et ce dernier d’expliquer que des candidats acceptent des verres mais ne les boivent pas ou à peine quelques gouttes.

Selon Pierre Vercauteren, ce sont surtout les politiciens ayant de l’expérience qui agissent de la sorte.

"À un moment, ils n’hésitent pas à redéposer leur verre discrètement. Dans la conversation, cela ne se voit pas. Le politicien continue à parler et celui avec qui il discute ne remarque, bien souvent, rien. Je me souviendrai toujours de ce reportage où l’on voit Valéry Giscard d’Estaing chez des producteurs de vin. Durant tout le sujet, il tient le verre en main et en fait, il ne boit rien ou quasi rien. Mais, dans la tête des gens, il a bu un verre."

Et puis, certains n’hésitent pas à demander une boisson non alcoolisée. "Tout est dans la conversation et dans la manière de le demander. Si l’on glisse : ‘Je prendrais bien plutôt un jus d’orange’, cela passe…"

Beaucoup croient que l’alcool rend plus sympathique. Un candidat aux élections pourrait donc se dire qu’il vaut mieux accepter un verre de bière ou de vin afin de paraître plus "ouvert"…

Pas spécialement, selon le politologue… "Ce qui compte, c’est surtout la manière de parler à son interlocuteur, le ton employé. C’est cela au final que l’on retiendra. Il vaut mieux tenir une conversation intéressante et paraître sympathique avec un verre de jus d’orange que de raconter n’importe quoi avec un verre d’alcool."