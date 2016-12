Le procès des princesses du Conrad débutera le 11 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Une princesse des Emirats arabes unis et sept de ses filles sont prévenues pour avoir maltraité une vingtaine de femmes qu’elles employaient, en 2008, alors qu’elles séjournaient à l’hôtel Conrad (aujourd’hui Steigenberger) à Bruxelles.

La princesse arabe Sheikha Hamda Alnehayan, veuve du cheikh d’Abu Dhabi, et sept de ses filles seront jugées 10 ans après les faits. Elles devront répondre de traite des êtres humains, traitements inhumains et dégradants et séquestration, des faits commis dans le luxueux hôtel Conrad à Bruxelles, en 2008.

La police avait constaté que cette famille princière des Emirats arabes, qui louait tout un étage de cet hôtel, y exploitait une vingtaine de femmes de différentes nationalités. Celles-ci y séjournaient dans des conditions proches de l’esclavage.

Selon l’enquête , elles se trouvaient là sans permis de travail et sans permis de séjour, travaillaient jours et nuits pour un salaire de misère, dormaient à même le sol et n’avaient pas le droit de quitter l’étage.

En 2012, la chambre des mises en accusation de Bruxelles avait renvoyé les huit princesses en correctionnelle. Mais la Cour de cassation avait cassé cet arrêt. En cause, la visite domiciliaire effectuée à l’hôtel par la police n’était pas valide.

En 2014, la chambre des mises en accusation avait à nouveau décidé de renvoyer l’affaire en correctionnelle. La défense avait, une fois encore, introduit un pourvoi en cassation. Mais en 2015, la Cour de cassation avait cette fois rejeté le pourvoi, renvoyant définitivement les inculpées en correctionnelle.