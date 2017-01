Bouclée dans l’urgence il y a quelques mois, une des premières formations universitaires entièrement dédiée au terrorisme et au radicalisme va être lancée au Centre d’Étude sur le Terrorisme et la Radicalisation (CETR), une nouvelle ramification de l’Université de Liège.

Au départ, 25 places étaient disponibles pour suivre ce cursus d’un an, décliné en 220 heures de cours répartis sur un seul jour par semaine. Dès l’ouverture des candidatures, la formation a rencontré un franc succès, si bien que le nombre de places pourrait être légèrement revu à la hausse. "Les inscrits sont issus du monde policier, judiciaire, pénitentiaire, du renseignement mais aussi des travailleurs sociaux. Nous avons reçu plus d’une cinquantaine de demandes. C’est bien la preuve que cette formation, qui vise à mieux appréhender le terrorisme et le radicalisme, répond aux besoins de nombreux professionnels", explique Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l’ULg et futur enseignant au CETR.

Vu l’actualité brûlante, l’ULg a en effet décrété qu’il serait bon d’étudier ces deux phénomènes - "différents mais connectés en profondeur" souligne le criminologue. "L’objectif de ce programme, qui permet d’avoir un certificat universitaire en main, est de brosser tous les aspects du terrorisme et du radicalisme. Beaucoup de gens ont tendance à penser qu’il n’y a qu’un terrorisme islamique ou qu’un radicalisme lié à la religion. On ne voulait pas commettre l’erreur de ne cibler qu’un seul problème. Donc, on va par exemple parler des extrémismes de gauche, de droite, de l’anti-avortement, de l’indépendantisme, etc. Bref, des domaines où il y a aussi un processus de radicalisation", poursuit Michaël Dantinne.

Les futurs diplômés en terrorisme et radicalisme balaieront donc un large panel de matières : de l’histoire du monde arabe à la propagande de guerre et de haine, en passant par la structure des services de sécurité, les origines du djihadisme, le problème des returnees, la politique de contre-terrorisme, le milieu carcéral ou encore la prévention à la radicalisation et la responsabilité des médias. "En gros, c’est mieux de comprendre avant d’agir", conclut Michaël Dantinne.