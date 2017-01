C’est connu, il n’est pas rare que des détenus réussissent à cacher un smartphone en cellule. C’est interdit. Ce qui survient de plus en plus : au lieu de fouiller la cellule et saisir le portable, la prison ferme les yeux, parfois délibérément pendant des semaines, pour permettre à la justice de placer le détenu sur écoute.

Le procédé a ainsi permis en 2016 de démanteler des trafics (traite des êtres humains, prostitution et drogue, comme l’affaire des 14 kg de cocaïne du Sheraton). Il a permis aussi de déjouer des règlements de comptes commandités en prison.

Encore plus fort : des écoutes viennent de faire découvrir qu’un chef de gang en prison avait pu, grâce à son Huawei caché dans le pied d’un ventilateur, communiquer avec des comparses détenus dans d’autres prisons, en l’espèce celles de Leuze, Hoogstraten et Saint-Gilles.

Ils l’ignoraient : tout était enregistré.

Et ça discute : en deux mois, ce chef de gang incarcéré à Nivelles a donné 4.010 coups de fil et en a reçu 2.187. 6.197 au total, sans compter les SMS ! Extraits choisis.

On s’échange des conseils pour être libéré plus vite.

"Moi, t’inquiète, j’ai jamais de rapport. Ouais, "bro" (= brother, frère ) je suis toujours exemplaire. Enfin, je ne suis pas exemplaire, tu vois, mais à leurs yeux, je le suis. Le plus important, c’est pas de l’être : c’est de paraître".

Un tel trafic de coups de fil en cellule qu’il faut parfois… mettre l’interlocuteur… en attente. "Attends cinq minutes, gros, j’suis déjà au téléphone. J’t rappelle dès que j’ai raccroché".

Bientôt, le procès arrive : pronostique ?

"Heum, Mike m’a dit que tout le monde à Forest (prison de Forest) est d’accord que j’aurai 25 ans. C’est (parce que) je suis le général ( = le chef ), hein, au top du top".

Le chef, en cellule, s’inquiète : il y aurait une balance ?

(...)

