Les victimes et leurs proches de l’attentat commis à Liège le 29 mai dernier seront soutenues financièrement par l’État belge. Ce matin, le conseil des ministres reconnaîtra officiellement, via arrêté royal, cet attentat comme un acte terroriste. Les victimes et/ou leurs proches pourront solliciter la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels afin de bénéficier d’un soutien financier.

Pour mémoier, deux policières et la passagère d'une voiture ont été tuées dans une fusillade précédée d'une attaque au couteau par un agresseur ayant crié Allahu Akbar ! Le terroriste a ensuite pris en otage une femme de ménage de l'athénée Léonie de Waha. En sortant de l'athénée, il a été surpris par des policiers. Une fusillade s'en suivie, quatre policiers ont été blessés avant qu'il ne soit abattu.