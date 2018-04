Selon nos informations, le pool des juges d’instruction en charge à Bruxelles du dossier des attentats du 22 mars a décidé d’organiser une réunion importante des parties civiles. Celle-ci se tiendra le 27 avril à Louvain. Il s’agira de la deuxième après dix-huit mois, la précédente s’étant tenue en octobre 2016.

Dans le courrier adressé aux parties civiles et à leurs avocats, les trois juges d’instruction précisent clairement le cadre et l’objectif : la rencontre "s’inscrit dans le droit donné aux parties civiles de demander accès au dossier" et portera "principalement sur l’enquête".

La semaine passée (DH du 29 mars), nous avons relayé la demande d’un avocat représentant 54 victimes des attentats de Zaventem et du métro Maelbeek d’avoir enfin accès, après deux ans, au dossier judiciaire.

Pur hasard de calendrier ou pas, l’appel de l’avocat Jean-Paul Tieleman a été entendu. Le courrier annonçant cette réunion est daté du lendemain, le 30 mars.

Encore qu’aucune date ferme et définitive ne soit communiquée, le procureur fédéral a indiqué récemment que les juges prévoyaient de clôturer l’instruction à la fin de cette année. La réunion du 27 avril aura donc lieu aux trois quarts du chemin et les magistrats assurent que, dans leur "souci de transparence", tous les éléments du dossier qui pourront être communiqués sans mettre à mal l’instruction seront portés à la connaissance des personnes présentes. La rencontre aura lieu l’après-midi. Elle se tiendra à l’auditorium central de la KUL, sur le Campus Gasthuisberg.

Le parquet fédéral sera bien entendu présent.

La réunion sera strictement réservée aux victimes constituées parties civiles et à leurs avocats. Les juges d’instruction précisent que pour des questions pratiques liées au grand nombre des parties civiles, l’accès proprement dit au dossier ne sera pas accordé individuellement, "du moins pour l’instant".

À ce stade, il s’agira donc encore d’un accès limité en ce que "certaines pièces ne seront pas communiquées". Responsables de l’instruction, ils estiment qu’une partie du dossier "doit toujours pour l’instant rester non accessible pour les besoins de l’enquête". Des devoirs d’enquête sont prévus pour encore au moins sept à huit mois.