Outre la pluie, l’obscurité et le froid, l’automne sonne hélas aussi le retour du tueur silencieux. C’est ainsi qu’on surnomme le monoxyde de carbone (CO), incolore, inodore et indécelable.

D’octobre à février, période où on chauffe nos habitations, le nombre de victimes du CO ne cesse de grimper. D’une moyenne de deux victimes par jour en octobre, on passe à trois en novembre, quatre en décembre et six en janvier ! Selon le nouveau rapport du centre antipoisons sur les intoxications au CO, pas moins de 411 accidents ont été déplorés en 2016, faisant 978 victimes et 21 décès. "Par rapport à 2015, il y a 2 % d’accidents en plus alors que le nombre de victimes a diminué de 2 %. Le nombre de décès est passé de 17 à 21, grimpant ainsi de 24 %", précise-t-on au centre antipoisons. On est nettement en-dessous du nombre de décès qu’on enregistrait dans les années 90 (entre 40 et 60 chaque année) mais le CO continue malheureusement à faire des victimes en Belgique. © IPM

La plupart des intoxications sont accidentelles mais le nombre d’accidents professionnels n’est pas négligeable pour autant. On en a recensé 28 l’an dernier, principalement dus à une exposition aux gaz d’échappement d’une machine à moteur utilisée dans un endroit mal aéré.

Pour le reste, la plupart des accidents ont lieu dans les habitations. Majoritairement dans les salles de bain (26 %) et les salles de séjour (20 %). Pour ce qui est des appareils les plus risqués, le chauffe-bain arrive en tête.

Autre constat qui ressort du nouveau rapport annuel du centre antipoisons : les victimes du CO sont de plus en plus jeunes. Sur les 978 victimes et 21 personnes décédées en 2016, la catégorie des 10-19 était la plus représentée, avec 159 cas. Arrivait ensuite celle des 30-39 ans (150 cas), des 20-29 (140 cas) et des 0-9 ans (139 cas).

"Les accidents impliquant une seule victime sont les plus courants", peut-on encore lire dans ce rapport.

Comment les éviter ? L’installation et l’entretien régulier des appareils de chauffage et de production d’eau chaude confiés à des professionnels sont des gestes indipensables à adopter pour diminuer sensiblement les risques d’être touché par ce tueur silencieux. © IPM

Gare au chauffe-bain et au poêle à charbon

Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) ont principalement lieu dans les habitations. Et ce sont les appareils à combustion qui en sont surtout à l’origine. Viennent ensuite les intoxications causées par les incendies et les gaz d’échappement.

Pour ce qui est des appareils à combustion, ce sont les chauffe-bains qui causent le plus d’accident. Les poêles à charbon suivent au top 3, juste avant les systèmes de chauffage central au gaz et des chauffe-eau non raccordés.

Ce sont les combustions mauvaises, incomplètes et mal réglées qui engendrent une forte présence du gaz toxique du CO. D’où l’importance d’avoir des conduits d’air dans les petites pièces comme les salles de bain. L’entretien régulier des cheminées est très important aussi.

En cas de maux de tête violents, de vertiges ou de nausées, aérez les lieux au plus vite et évacuez la pièce immédiatement. Il ne faut que quelques minutes pour que letueur silencieux provoque un drame. Dès le moindre doute, mieux vaut donc fuir sans tarder.