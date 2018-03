La plupart des navetteurs ont déjà eu la mésaventure de voir leur train retardé à cause des vols de câbles le long des voies.

La problématique est toujours persistante, selon le bilan 2017 de la SNCB en la matière. 104 vols ont été recensés au cours de l’année dernière.

C’est l’arrondissement judiciaire de Liège qui est le plus touché avec vingt-deux faits enregistrés. Le Hainaut se positionne à la deuxième place de ce triste classement avec vingt cas. La région namuroise vient quant à elle compléter le podium avec dix-neuf vols. Le premier arrondissement néerlandophone est celui de Flandre-Orientale avec dix-huit faits.

Ces statistiques montrent que la Wallonie est donc bien devant en matière de vols de câbles, malgré le fait que deux de ses arrondissements soient à zéro cas relevé : Eupen et Nivelles. 62,5 % des vols de cuivre sont commis sur le domaine ferroviaire situé au sud du pays.

La Flandre suit avec 32,69 %. Bruxelles quant à elle représente 4,81 % du nombre de vols.

La SNCB avance deux raisons pour expliquer le pourcentage élevé de la Wallonie.

Il est causé notamment par la situation géographique et la proximité de la frontière avec l’Allemagne et la France.

La situation socio-économique régionale est également une des causes avancées.

La situation n’est donc pas encore réglée, mais les résultats s’améliorent. La société des chemins de fer avance une diminution de 17 % des vols entre 2016 et 2017. On dénombrait encore 126 cas il y a deux ans.

La SNCB indique même qu’entre 2012 et 2017, le nombre des vols a chuté de 92 %.

Le cadre du Plan d’action national contre les vols de câbles semble donc porter ses fruits. Ce dispositif avait été lancé en 2013, comprenant le remplacement du cuivre par de l’aluminium dès que possible, un enfouissement et un ancrage dans le sol des câbles et la sensibilisation des ferrailleurs à la problématique.

La modification législative de 2013 a également été utile dans la réduction des vols de câbles. Depuis cette date, il est interdit de vendre du cuivre contre un paiement en liquide.

Le bilan des retards de trains dus à ces disparitions de câbles est, tout comme le nombre de vols, en baisse.

En 2017, la SNCB a recensé plus de 5.000 minutes de retards cumulés sur l’ensemble du réseau ferroviaire à cause de ces vols de câbles. Ce résultat équivaut à quatorze minutes de retard par jour l’an dernier.

En 2016, 7.900 minutes de retard avaient été enregistrées.

La baisse est encore plus impressionnante si l’on compare ces chiffres avec le pic de 2012 et ses 66.000 minutes de retard comptabilisées.