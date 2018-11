Il y a une semaine, un terrible accident coûtait la vie à Caroline Glesner à un carrefour de la N5 à Genappe. La jeune femme laisse un époux, Gilles, ainsi que deux enfants, Charlie (12 ans) et Alice (9 ans).

Un drame qui a une nouvelle fois mis en avant la dangerosité de ce carrefour. Depuis, Gilles et ses enfants ont livré un message d’amour en plaçant un panneau à l’endroit de l’accident. Une action symbolique mais qui n’est pas suffisante, estime Gilles. "Nos pensées se sont directement tournées vers les autres, pour ne plus jamais que cela se reproduise."

Gilles tente de mobiliser un maximum de personnes. "Nous tentons de lancer un mouvement, au départ des réseaux sociaux, afin que cela arrive aux oreilles des autorités. C’est un premier jet mais il faut que l’on arrive à sauver des vies."

Gilles espère qu’un rond-point efficace soit créé pour sécuriser le carrefour. "Et on pourrait demander aux écoles du coin de s’occuper du fleurissement. Nous n’avons pas encore eu de contact avec les autorités. Mais cela bouge beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens se mobilisent et c’est extraordinaire."