Ashirat, 23 ans, a écopé de deux ans de prison et 800 euros d’amende avec sursis probatoire pendant cinq ans pour un an de prison pour menaces et coups envers son voisin. Le moins que l’on puisse dire c’est que le jeune homme n’est pas très aguerri aux relations de bon voisinage.

Au départ, le voisin, qu’il avait rencontré avant dans un centre pour réfugiés, lui a proposé de lui sous-louer son Wifi contre 15 euros par mois. Mais très vite, Ashirat a profité du Wifi sans vouloir honorer sa dette…

Ainsi, il n’avait pas payé cette somme pendant deux mois lorsque le voisin a décidé de déposer une plainte. Une initiative qu’Ashirat a très mal vécue.

Les versions des deux protagonistes divergent, mais certaines scènes ont été filmées et accréditent la thèse du voisin. Le 13 juillet 2016, le voisin a dit à Ashirat qu’il allait déposer une plainte à la police. Une dispute a éclaté entre les deux hommes. Ashirat lui a lancé des ustensiles à travers la cage d’escalier, dont un couteau de cuisine de 30 centimètres de long ! Heureusement, le voisin n’a pas été touché. La police a retrouvé ce couteau qui se trouvait dans le couloir à l’étage plus bas dans les communs.

Vu la gravité des faits, Ashirat a été arrêté et présenté au magistrat de garde du parquet. Il a été sermonné, mais cela ne l’a pas du tout calmé. À peine libéré, il a forcé la porte du voisin et l’a menacé avec un tournevis pour tenter de l’obliger à retirer sa plainte. Il a suivi sa victime jusqu’au commissariat et l’a frappée dans le dos avec des clés. La victime a subi une incapacité de travail de huit jours.

Cette scène a été filmée. On entend sur la vidéo que l’homme menace de mort son voisin. Mais selon Ashirat, le voisin ment. "Je n’ai ni de couteau ni de tournevis dans mon logement", a-t-il déclaré.