Le tribunal correctionnel de Liège a décidé de l’internement de Henry (prénom d’emprunt), 39 ans, après que ce dernier, en plein délire, ait incendié la maison de son père.

Le 12 janvier 2014, la police est intervenue chez le père de Henry. Le père criait au secours pendant que Henry hurlait aux policiers de "foutre le camp".

Le père a été sauvé. Le fils s’est retranché dans l’habitation. Il jetait des objets vers les policiers. Il faisait des allers-retours dans l’habitation tout en frappant avec des marteaux sur une voiture. Il a bouté le feu à un matelas et aux rideaux de la porte d’entrée en bois. La porte s’est embrasée tandis que la police assistait impuissante à la propagation des flammes.

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie et ont découvert que Henry était retranché dans une alcôve dans la cave. Il était conscient et armé d’un marteau. Il a expliqué qu’il ne se souvenait de rien, qu’il avait été victime d’une chute et était tombé sur la tête.

Son père a déclaré que son fils était en pleine crise de folie. Il délirait complètement depuis deux semaines. L’homme a déclaré entendre des esprits et voir des personnes imaginaires qui voulaient sa mort. Le père a ajouté qu’il ne savait pas de quoi son fils était capable." Mon fils se prenait pour Dieu et moi, il me prenait pour le chef des esprits", a déclaré le papa qui a été victime de coups.

Henry avait déjà été suivi par un psychiatre, mais il ne prenait pas régulièrement sa médication et consommait du cannabis.