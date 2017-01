Un Limbourgeois, qui est suspecté d’être impliqué dans le viol de 14 escort girls, est autorisé, par la chambre du conseil, à attendre la suite de l’enquête depuis son domicile, avec un bracelet électronique. Le parquet requiert qu’il aille en prison : "Que se passe-t-il s’il frappe à nouveau ? "

Quatorze jeunes femmes ont témoigné : l’homme de Heusden-Zolder (Limbourg) les a violées. Certaines d’entre elles ont également été menacées et dévalisées par l’individu.

Les femmes avaient toutes le même travail : elles étaient escort girls. C’est le patron de l’une d’entre elles qui a lancé le mouvement. Elle lui avait raconté ce qui était advenu, à la fin de l’année passée, au cours d’un boulot. Elle avait appris à connaître l’homme sur une plate-forme en ligne. Au cours d’un échange par tchat, il s’est trahi auprès d’elle en se montrant très excité par le sexe en plein air, de préférence dans des environs boisés. Ils ont convenu d’un prix et d’un endroit pour le rendez-vous : le domaine naturel Vogelsanck à Heusden-Zolder. Selon la femme, la rencontre a tourné au véritable cauchemar. Selon elle, l’homme l’a abusée.

Suite à cette plainte , le juge d’instruction a décidé de poursuivre l’homme. Il n’est toutefois pas allé en cellule, mais il a pu rentrer chez lui avec un bracelet électronique. Depuis lors, la police et la justice ont reçu une pluie de plaintes au sujet du même homme. La peur des escort girls va durer trois ans. "Le compteur enregistre 14 plaintes pour le moment", confirme Bruno Coppin, du parquet limbourgeois. Vendredi, le violeur en série supposé est encore apparu devant la chambre du conseil. Cette dernière a décidé qu’il ne devait toujours pas aller en cellule, mais en résidence forcée. Que ça allait être contrôlé avec son bracelet électronique. "Le parquet a fait appel contre cette décision", a déclaré le porte-parole. "Au vu de la nature et de la quantité des faits, il y a une chance qu’il recommence. Il y a aussi un risque qu’il s’enfuit. Il n’est pas non plus impensable qu’il essaye d’effacer les traces et les preuves des faits. Nous trouvons donc mieux de l’enfermer dans une prison."

Dans les deux semaines, la chambre des mises en accusations se prononcera pour dire si l’homme doit maintenant aller en prison. "C’est incompréhensible que quelqu’un puisse rester simplement chez lui avec un bracelet électronique", déclare Patty Sörensen de Payoke, une organisation anversoise qui s’est battue pour défendre les droits des prostituées à Anvers. Elle n’exclut pas que l’homme ait pu faire d’autres victimes que les 14 qui sont déjà connues. "Parce que pour la plupart de ces femmes, ce n’est pas évident de déposer une plainte. Souvent, aucune personne de leur entourage n’est au courant de leurs activités. De honte, elles ne vont souvent pas voir la police. C’est positif qu’autant de victimes aient eu l’audace de se manifester."