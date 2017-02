C’est une affaire aux conséquences dramatiques qui était traitée ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Tournai.

Magdalena M., une Tournaisienne âgée de 31 ans, a vendu à Jonathan P., un homme de 27 ans résidant à Blaton, une gélule de méthadone le 6 juin 2014. L’homme a alors donné cette gélule à sa copine, Lolita, âgée de 22 ans, qui l’a sniffée. Elle a trouvé la mort durant la nuit du 6 au 7 juin 2014 des suites d’une overdose.

Jonathan l’avait pourtant vue en train de râler et de baver, les signes d’une overdose. Mais il n’a pas prévenu les secours. Il s’est contenté d’aller fumer une cigarette avec un autre homme avant de revenir se coucher auprès de la jeune fille et de constater sa mort à son réveil. Il était donc poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

La vendeuse de la gélule de méthadone, Magdalena M., n’était pas à son coup d’essai. En 2015, elle avait déjà été condamnée à trente mois de prison pour homicide involontaire. Elle avait vendu une gélule de méthadone à un jeune homme qui a trouvé la mort en la consommant.

À la barre du tribunal, les deux prévenus semblaient scandaleusement impassibles. Aucun regret. Aucune excuse envers la famille qui était présente et qui s’était constitué partie civile. "Je suis désolé mais j’avais besoin d’argent pour élever mon fils", expliquait celle qui consultait deux médecins pour se procurer deux fois plus de gélules.

"C’est elle qui m’a forcé à lui donner la gélule. Je savais qu’il y avait un risque d’overdose et que ce risque était plus grand pour elle que pour moi. Je n’ai pas appelé au secours car on m’a dit qu’elle faisait souvent ce type de réaction", s’est contenté de déclarer Jonathan P.

"Vous lui avez vendu la mort et vous l’avez laissé mourir !", a répliqué la présidente du tribunal aux prévenus.

Lolita laisse derrière elle une famille toujours très choquée par ces faits mais aussi, et surtout, un petit garçon, âgé aujourd’hui de 5 ans qui n’a pas connu son père et qui grandira sans sa mère. "Ce petit est très perturbé. Quand il rentre de l’école, il dit qu’il a croisé sa maman…", dévoilait Me Brotcorne qui défendait les intérêts de la famille.

40 mois de prison étaient requis contre les prévenus. Les deux avocats plaidaient quant à eux un sursis probatoire de cinq ans avec des conditions très strictes. Me Herpoel, avocat de la vendeuse de gélule, soulignait la négligence du médecin qui avait prescrit la méthadone aussi facilement. Me Jadot sollicitait lui l’acquittement pour la prévention de non-assistance à personne en danger pour le copain de Lolita.

Le jugement sera prononcé le 9 mars.