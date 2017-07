Farid I. est l’un de ces nombreux étrangers en situation illégale, revendeur de drogue, qui travaillent pour de grands trafiquants de stupéfiants qui parviennent à échapper aux mains de la justice. Chaque année, des dizaines de petites mains de la drogue sont condamnées à Bruxelles puis renvoyées dans leur pays d’origine. Le ministère public a requis, en fin de semaine dernière, une peine de quatre à cinq ans de prison contre Farid I., trafiquant de stupéfiants présumé, condamné en première instance à deux ans de prison, "une peine très insuffisante", a estimé l’avocat général Stéphane Lempereur, devant la cour d’appel de Bruxelles.

C’est en décembre que Farid I. a été arrêté dans la rue avec une trentaine de grammes d’héroïne sur lui. À son domicile bruxellois, les enquêteurs ont retrouvé environ 400 grammes d’héroïne et de cocaïne. Comme à chaque fois, la police tente de mettre la main sur la tête du réseau. Mais les investigations se heurtent au silence du prévenu, qui n’ose pas "balancer", et au faible nombre de pistes. Interrogé par le président de la cour sur le nom des commanditaires, Farid I. s’est muré dans le silence. "Il est dommage, dans l’intérêt général, que l’on n’ait pu poursuivre l’enquête et peut-être manqué d’assister à un rendez-vous entre mon client et le cerveau du trafic. On aurait pu y mettre un terme, concède Me Benoît Lemal, l’avocat du prévenu. Vous avez devant vous quelqu’un qui est un pion. Aujourd’hui, quelqu’un d’autre a pris sa place et le trafic se poursuit", résume-t-il, lors de l’audience de la cour d’appel.

Farid I., un Marocain, avait vécu dans sa famille hollandaise avant d’arriver à Bruxelles. Il s’était vu confier un GSM avec toute une liste de clients qui l’appelaient par téléphone pour se faire livrer en héroïne et cocaïne. Il ne vivait en Belgique que pour ce trafic, qui lui assurait un revenu mensuel de 1.500 euros. Aujourd’hui incarcéré, en attendant son jugement qui tombera mercredi, il devrait être ensuite renvoyé au Maroc. "Son avenir n’est pas ici", consent son avocat. Entre-temps, un autre petit trafiquant a pris sa place et continue à inonder Bruxelles de stupéfiants, sous les ordres de trafiquants internationaux qui ne sont, pour l’heure, pas inquiétés. "À chaque fois que l’on peut aller loin dans ce genre de dossier, on le fait, consent anonymement une source judiciaire. Mais ce sont des enquêtes longues, compliquées, qui nécessitent des moyens importants. Parfois, heureusement, elles aboutissent."