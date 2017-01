"Je suis une victime !", lance Djamal Eddine Ouali, alors qu’il quitte la salle d’audience, encadré par plusieurs policiers. L’auteur de milliers de faux papiers, expert en contrefaçon, n’a pas digéré la peine de 7 ans de prison qui vient de lui être infligée. Soit celle qui avait été requise le 14 décembre 2016. L’homme avait réalisé des milliers de faux documents, parmi lesquels ceux de Salah Abdeslam, Najim Laachraoui, ou Khalid El Bakraoui, membres des commandos des attentats de Paris et Bruxelles.

L’organisation "a permis aux organisateurs des attentats de disposer de faux documents", a précisé la présidente Martine Devos.

Hier, le tribunal correctionnel a condamné les 14 prévenus jugés dans l’affaire de l’atelier de faux documents de la rue Gustave Defnet à Saint-Gilles. Les peines infligées vont jusqu’à huit ans de prison pour le dirigeant, Khalid Ledjeradi. "Son rôle clé est établi dans le dossier depuis 2010", précise le jugement lu par la présidente. "En 2014, il devient chef de l’organisation et la développe à l’international", poursuit le jugement. Le ministère public avait requis une peine de neuf ans de prison à l’encontre de cet homme. Les douze autres condamnés occupaient chacun des postes différents, chargés de récupérer des documents d’identité volés, de démarcher des clients, d’envoyer des colis.

Ledjeradi traversait le monde pour satisfaire ses clients, déléguant et dirigeant son organisation via son cousin Redouane. Il est prouvé que les faussaires de Saint-Gilles inondaient la planète de faux documents. Ledjeradi a eu des contacts téléphoniques dans des dizaines de pays à travers le monde, des plus grands aux plus petits, entre le Pakistan, la Norvège, Dubai, la Bolivie et la plupart des pays européens.

Le tribunal a souligné le "caractère industriel" de l’association, qui était "structurée, organisée, internationale".

En tout, plus de 2.000 faux documents ont été répertoriés par l’organisation. Ces faux belges, espagnols, danois, étaient livrés à travers l’Europe. Ils étaient vendus pour des prix variables, proches de 300 euros la pièce. 852 fichiers ont été effacés sur l’ordinateur saisi lors de la perquisition à l’atelier, en octobre 2015. On y retrouvait des faux documents, mais aussi des documents bancaires et même des fichiers pédopornographiques qui font aujourd’hui l’objet d’une procédure à part.

Les 14 prévenus ont pu éviter les préventions de terrorisme, que le parquet voulait leur imputer. Il a en effet été démontré en chambre des mises en accusation que les faussaires ne pouvaient pas être au courant des intentions des djihadistes, qui ne représentaient qu’une infime partie de leur gigantesque carnet d’adresses.