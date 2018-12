Mardi dernier, La DH vous dévoilait les motifs pour lesquels un gilet jaune avait été refusé chez Charles Michel à l’occasion d’une rencontre entre le Premier ministre et une petite délégation du mouvement protestataire. L’homme, inscrit tardivement à la liste des personnes présentes au rendez-vous, a été refusé après un screening de la police fédérale, comme le veut la procédure pour chaque rencontre avec le Premier ministre. Archiconnu, l’homme n’a pas pu rentrer avec les autres représentants.

Ce gilet jaune, c’est Luc Niessen. Furieux, il nous a contacté pour exprimer sa totale incompréhension face aux événements. "Je ne comprends pas pourquoi on dit que je suis connu, je peux vous assurer que ce n’est pas le cas", insiste l’homme originaire de la région liégeoise. "Nos actions se passent toujours dans le calme en ce qui nous concerne à Liège ", répète celui qui fera partie de la manifestation tant redoutée de ce samedi à Bruxelles.

"Bien sûr que je compte m’y rendre !" s’exclame Luc Niessen qui dit toutefois revoir ses plans. "Nous avions tous décidé d’y aller en famille afin de sensibiliser un maximum d’enfants à notre cause. Des enfants pour qui certaines explications de notre mouvement, étaient prévues de façon ludique, histoire qu’ils puissent parler de nous dans les écoles aussi. Mais là, il faut revoir ce projet. C’est très risqué de venir avec des enfants. La crainte d’infiltration de notre mouvement par des casseurs est très importante. On veut que cela soit pacifique mais hélas, on craint les débordements", confie Luc Niessen.

Et pour ce gilet jaune, ces fauteurs de trouble empêchent le mouvement de s’exprimer librement. "C’est une entrave à nos revendications. À cause des infiltrés, nous devons atténuer nos actions, en freinant notamment la venue des familles. C’est regrettable."

Quant à savoir combien de gilets jaunes dits "pacifistes" seront présents ce samedi, le chiffre est impossible à prédire à l’avance. Même la police ne sait pas mesurer l’ampleur du phénomène tant celui-ci semble désorganisé.