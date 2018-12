Faits divers Un Wavrien de 25 ans est probablement le recordman de la peine de travail.

L’avocat général Stéphane Lempereur a pris le temps, lundi devant la 14e chambre de la cour d’appel de Bruxelles, de faire le compte de toutes les peines de travail accumulées par Ludwig V.

Total : 736 heures ! "Je pense qu’il s’agit du record", s’est exclamé le représentant du ministère public. Et Ludwig V. a effectué toutes ses peines sans exception ! Le jeune homme est passé partout et il profite de sa comparution devant la cour pour raconter quelques-unes de ses expériences au président, notamment lorsqu’il tondait les pelouses des terrains d’entraînement des chiens policiers. Les magistrats écoutent le prévenu raconter ses péripéties… Détendus, ils se laissent un peu divertir par ce gamin plus attachant que la plupart des individus qui passent devant eux.

(...)