Ludwig Simon est depuis le 7 juillet dernier devenu une figure connue dans la commune de Namur. Cet homme de 42 ans, qui émarge au CPAS et qui a choisi de vivre dans la mendicité, a été la cible d’une arrestation pour le moins musclée durant l’été lors d’une manifestation réunissant une vingtaine d’opposants au règlement anti-mendicité adopté par la Ville.

Depuis, cet homme est devenu le porte-parole des mendiants namurois. Mais samedi soir, il a été loin de prêcher la bonne parole. Il s’est plutôt illustré d’une bien piètre manière. Avec d’autres individus, Ludwig Simon a tenté de pénétrer dans un immeuble de la rue Notre-Dame pour le squatter. Il avait en mains un pied-de-biche de 108 cm avec lequel il a tenté de forcer la porte d’entrée du bâtiment.

Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il était sous surveillance policière. Lorsqu’il a remarqué leur présence, il a foncé sur les policiers avec son pied-de-biche tout en criant qu’il allait les tuer, les obligeant à répliquer avec des armes non létales. "Ils ont tiré des balles en caoutchouc similaires aux flashballs français. Ils ont tiré entre 5 et 6 balles en caoutchouc pour le calmer. Ils ont ensuite réussi à lui placer les menottes et à le mettre dans le combi. Ses amis se sont rapprochés pour l’aider mais ils se sont finalement éloignés", a précisé le parquet de Namur.

Le pétage de plomb du porte-parole des mendiants namurois ne s’est pas arrêté là puisqu’il a réussi à casser la vitre arrière droite du combi avec ses pieds. Emmené au poste de police, il a expliqué les faits par une crise d’alcool provoquée par une surconsommation de bières spéciales.

Ludwig Simon comparaîtra pour ces faits (menaces par gestes, détention d’une arme prohibée par destination et dégradation de véhicule) devant le tribunal correctionnel de Namur le 9 novembre dans le cadre d’une procédure accélérée. "Il s’est excusé auprès des policiers et a expliqué qu’il était d’accord pour rembourser tout le monde mais c’est un monsieur qui touche le CPAS donc il n’en n’a pas les moyens", a conclu le parquet de Namur.