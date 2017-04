Le tribunal correctionnel de Liège a condamné un autoproclamé agent de joueur et un banquier peu regardant dans le cadre de malversations intervenues lors du transfert des frères Mpenza au Standard lors de la saison 1997-1998. De l’argent noir qu’il a placé sur un compte au nom de sa fille à l’insu de celle-ci, grâce à l’intervention d’un banquier peu regardant. Une commission de 8.000.000 de FB avait été versée en liquide à l’agent. Une somme qui n’avait pas été déclarée au fisc. "J’ai joué au Standard et en 2e division" , a expliqué l’agent lors de la première audience consacrée à son affaire. "Je suis devenu agent car je connaissais beaucoup de gens dans le milieu." L’homme n’avait aucune formation pour cet emploi. "J’étais sans licence. Normalement, je n’aurai pas dû être agent de joueur." Une expérience qui ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. Le prévenu a la dent dure contre André Dechêne. "Les frères étaient pratiquement libres à Mouscron et toute l’Europe les voulait. J’ai rencontré André Dechêne qui était le directeur du Standard et le transfert s’est fait."

Une somme cachée dans une banque au Luxembourg. "C’était comme dans les films. Je suis allé chez Dechêne et je suis ressorti avec une valise remplie d’argent. Il m’a conseillé sa banque au Luxembourg." Lors du passage à l’Euro, l’agent a repris l’argent et l’a placé dans une banque liégeoise. "Le banquier m’a dit qu’il fallait que je verse cet argent sur le compte d’une personne qui avait un emploi et j’ai pensé à ma fille. Je lui ai subtilisé sa carte d’identité et j’ai imité sa signature." Un comportement qui a créé beaucoup de soucis à la dame. Le tribunal a souligné le peu de scrupules de l’agent et la légèreté du banquier qui a accepté de réaliser des opérations dont il connaissait le caractère délictueux.