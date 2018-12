Y aura-t-il une manifestation officielle organisée à Bruxelles ce samedi pour les gilets jaunes ? Une question à laquelle il n’y a toujours pas de réponse alors que des manifestants ont introduit une demande officielle. Cette dernière a été déposée jeudi dernier, selon Laurent Blind, du comité d’organisation.

La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a confirmé la demande, mais ne fait pas plus de commentaires sur le sujet. Un silence qui tranche avec la volonté affichée du bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close (PS). L’édile avait indiqué lundi être ouvert à une demande de manifestation des gilets jaunes, pour autant que celle-ci fasse l’objet d’une négociation sur le parcours. Les gilets jaunes à l’origine de la demande espèrent être entendus par la commune. "On a décidé de jouer le jeu. C’est une réponse au constat posé par les autorités, où elles indiquaient ne pas avoir d’interlocuteurs. Pour le moment, il n’y a toujours pas de réponse de leur part. On attend, mais le temps passe et il faut tout de même s’organiser. C’est une fin de non-recevoir pour le moment, mais on espère toujours. On veut une collaboration avec la police pour que cela se passe bien. Cela pourrait être symboliquement intéressant" , explique Laurent Blind.

Le groupe d’organisateurs a en tout cas tout prévu. Son objectif est de réaliser une manifestation pacifiste et bon enfant. Et de donner une image des gilets jaunes différente de celle observée lors des derniers rassemblements dans la capitale. "On a prévu un service d’ordre. Tout le monde est le bienvenu pour se faire entendre sans violence. On veut que les gens qui n’osent pas s’exprimer à cause des violences puissent le faire dans un climat serein. On a déjà défini un parcours qui irait de la place du Luxembourg à la rue de la Loi. On espère avoir entre 200 et 300 personnes" , dit Laurent Blind.