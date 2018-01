C’est pur hasard si le Comité P publie ce rapport après les émeutes de fin 2017 : lorsque le Comité achevait de le rédiger, celles-ci n’avaient pas encore eu lieu. Et pourtant, qui le lit le croirait inspiré par ces incidents qui ont marqué l’opinion. C’est un rapport de 15 pages que le Comité P consacre à la "gestion d’événements". En clair, lors d’un événement prévisible - grosse manifestation annoncée - ou soudain - émeutes, crise des prisons, problématique des transmigrants, des foreign fighters, gestion de catastrophes, attentats, etc. - une zone de police - prenons celle de Bruxelles-Capitale-Ixelles - peut devoir faire appel à la réserve de la police fédérale - appelée Hycap - ou à d’autres zones de police selon le principe dit de solidarité.

La question : cela fonctionne-t-il comme il le faut ?

Réponse ? Si tout n’est pas négatif, les conclusions du Comité P rendent perplexe.

Extraits choisis. "La conclusion (une fois de plus) que l’actuel système de solidarité ne fonctionne pas dans la pratique, équivaut à enfoncer une porte ouverte. Chaque directeur coordinateur connaît une histoire dans laquelle une ou plusieurs zones de son arrondissement ont refusé de fournir des renforts. Aucune suite n’est donnée à ces refus et les mécanismes de sanction ne sont pas utilisés. Cela conforte les unités qui refusent (de donner des renforts) et suscite de l’irritation chez les ‘ bons élèves de la classe.’ "

Pour le Comité P toujours, l’"octroi de personnel de renfort ne se déroule pas sans problèmes non plus au sein de la police fédérale".

Lourdement pointés par le Comité P : la formation et l’entraînement. "Les entraînements actuels doivent être professionnalisés et leur fréquence accrue. Il faut plus d’entraînements et dans des conditions plus réalistes. Il y a un manque de formateurs et un défaut de disponibilité des moyens lors des entraînements, malgré un planning pourtant communiqué largement à l’avance."

Conclusion du Comité : "Il faut s’atteler à l’évaluation des méthodes et techniques d’intervention dans le domaine du maintien de l’ordre public."

Le Comité appuie la commissaire générale De Bolle qui, dans la gestion d’événements, y compris la gestion de catastrophes, voudrait "stimuler l’innovation […], utiliser des méthodes innovantes et […] les nouvelles technologies".

Trois autres points noirs sont épinglés : "La mise à disposition de personnel et moyens suffisants"; la "nécessité pour le commandement de la police fédérale de travailler de manière plus structurelle" ; enfin, "un besoin d’accompagnement fédéral dans la gestion des catastrophes".

Avant de le publier son rapport Gestion d’Evénements, le Comité P, dont la qualité du travail est soulignée, l’a soumis à la commissaire générale.

Accord ou pas, le document eut quand même été publié. Après examen, Catherine De Bolle a estimé n’"avoir pas actuellement à formuler de remarques".