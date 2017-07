Cent quatre-vingt-quatre policiers provenant des zones locales ont suivi la formation et obtenu le brevet de conduite dans l’urgence . Dans son dernier rapport intitulé :La conduite et les accidents des véhicules de police , le Comité P salue les progrès réalisés sous l’impulsion de l’Académie nationale de police et avec l’aide de l’école de conduite - à Berg - de la police fédérale. C’est une problématique de sécurité routière cruciale pour la sécurité de tous. Et s’il note des progrès, le Comité P épingle des "obstacles" empêchant selon lui d’intensifier et accélérer la formation de policiers à la conduite dans l’urgence.

Par "manque budgétaire", affirme le rapport, l’Académie nationale de police "disposerait d’à peine la capacité suffisante pour répondre aux besoins des membres de la police fédérale. Ainsi, telle formation n’a pu être réalisée en 2016 faute de moyens."

Selon le Comité P toujours, l’Académie nationale de police "est surtout confrontée à un déficit en véhicules destinés à la formation ainsi qu’à l’état de l’infrastructure pour les exercices pratiques tant auto que moto. Le problème de la mise en conformité de la piste de Berg n’est toujours pas résolu".

