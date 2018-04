La semaine dernière, la police émettait un avis de recherche concernant la disparition de Marie-Hélène Di Francesca, une femme âgée de 45 ans et qui habitait à Estaimpuis. D’importants moyens avaient alors été déployés pour retrouver Mme Di Francesca. Elle avait été vue pour la dernière fois le mercredi 4 avril à 17 h chez elle, à la rue de Pecq à Estaimpuis.

La dame avait quitté les lieux à bord de son véhicule et n’avait plus donné de nouvelles depuis.

Des fouilles avaient été entreprises du côté du Lac de l’Eau d’Heure vendredi dernier mais elles n’avaient rien donné. Cependant, samedi, un homme avait été entendu par la police. Son discours étant considéré comme contradictoire, l’étau s’est resserré sur cet homme. "Suite à l’audition de cet homme, des fouilles avaient été menées samedi à Warcoing", nous a confié Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi du parquet de Tournai.

"Dimanche, ce même individu a encore été entendu et il est passé aux aveux. Grâce à l’enquête et à son audition, les enquêteurs se sont rendus lundi dans un bois à Cerfontaine et ont trouvé le corps de Marie-Hélène Di Francesca qui a bien été identifié lors de l’autopsie. Je ne peux pas donner plus d’informations à propos de l’individu mais il s’agit bien d’un homme résidant en Wallonie picarde et qui était une connaissance de Madame Di Francesca. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et passe ce mercredi en chambre du conseil", a précisé Frédéric Bariseau.

Le dossier de Marie-Hélène Di Francesca avait d’abord été envoyé à la cellule disparition le 4 avril dernier.

Après avoir étudié son profil, le 10 avril dernier, ce dossier avait été mis à l’instruction pour enlèvement et séquestration car le profil de cette femme ne correspondait pas à une disparition.

La juge d’instruction a dès lors pu avoir accès à la téléphonie, ce qui a permis à l’enquête de faire le lien avec l’individu qui est passé aux aveux dimanche mais qui avait déjà été interpellé samedi.

Quant à l’état du corps, Frédéric Bariseau n’a pas communiqué davantage. "Je ne peux pas donner le résultat de l’autopsie qui a été réalisée lundi soir. En ce qui concerne le mobile du crime, nous ne le connaissons pas encore. L’individu doit encore être entendu et l’expertise va devoir déterminer l’endroit où cette femme a été tuée. Nous ne savons pas encore si elle était déjà décédée lors de son arrivée dans le bois de Cerfontaine."