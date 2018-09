Le 18 avril 2015, Willy et Grégoire avaient prévu d’aller couper du bois dans la Botte du Hainaut. Mais ce sont des chopes qu’ils ont empilées au lieu des bûches. Flirtant tous les deux avec les 4 grammes, les bûcherons ont décidé de s’en jeter un autre au café Le Milombois à Froidchapelle.

L’arrivée de ces deux énergumènes a sans doute attiré les regards réprobateurs. Mais c’est vraisemblablement la présence d’une connaissance de Grégoire, avec qui il avait eu un différend quatre ans plus tôt lors d’une kermesse, qui a mis le feu aux poudres.

Toutefois, deux versions s’opposent. "Les prévenus ont déclaré à la patronne qu’ils sortaient fumer et, qu’à leur retour, ils allaient pulvériser les clients qui jouaient au billard", explique la substitute Broucke. "Ils sont allés chercher leurs tronçonneuses dans leur voiture et sont revenus vers le café. L’ami de la patronne et ses compagnons, qui n’avaient rien à voir avec le conflit initial, sont sortis, armés de queues de billard et d’une barre de fer dans le but de les empêcher de faire du grabuge avant l’arrivée de la police."

Mais les deux camps se sont affrontés. Willy et Grégoire auraient proféré des menaces telles que "On n’a rien à perdre" et "Je vais te couper en deux" en avançant vers leurs adversaires.

L’un d’eux, prénommé Noël, a été surpris par Willy qui l’a pris à revers. "C’est parce qu’un de ses amis le tire en arrière qu’il n’a pas eu la tête tranchée", explique Me Charles, conseil de la victime. "En voulant se protéger le visage, il a été grièvement blessé à la main et a failli perdre l’usage de trois doigts."

Finalement, les bûcherons ont été désarmés et même passés à tabac. Mais pour le parquet, il n’en reste pas moins que les deux hommes se sont rendus coupables d’une tentative de meurtre, du moins à l’égard de Noël.

La magistrate a donc requis 8 ans de prison pour Willy et Grégoire, ce dernier ayant déjà écopé de 15 ans devant la cour d’assises en 2005 pour avoir tabassé à mort un facteur à Sivry-Rance.

à la défense , Mes Ureel et Mairiaux ont contesté l’intention homicide, estimant que leurs clients avaient été confrontés à une "armée en ligne" et qu’ils avaient sorti leurs tronçonneuses, non pour tuer mais bien pour menacer les parties civiles. "J’étais sorti fumer quand j’ai vu Willy ressortir, avec une blessure à la tête", a expliqué Grégoire. "Jamais je n’ai voulu blesser quelqu’un, on voulait juste se défendre".

Me Ureel a finalement sollicité un sursis probatoire pour Willy, alors que Me Mairiaux a plaidé la disqualification en menaces et, au final, une probation autonome. Jugement le 10 octobre.