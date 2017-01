Où te caches-tu ? Comment as-tu refait ta vie ? Sous quel nom ? Dans quel pays ? Pas un jour ne passe sans que Philip Stoffels et sa femme ne pensent à Mathias Appelmans, cet homme qui leur a pris leurs économies et vit depuis trois ans et demi avec une nouvelle identité. Ces retraités de l’enseignement avaient espéré en 2016 que la police belge parviendrait à localiser l’escroc en cavale. "Ce fut un réveillon bien triste", soupirait hier Philip Stoffels, "à imaginer comment Appelmans faisait la fête avec nos 220.000 euros".

(...)

