La DH vous dévoilait en exclusivité ce matin que Mehdi Nemmouche a été vu la veille de l'attentat du Musée juif en repérage sur place. Suite à nos révélations, l'avocat Sebastien Courtoy réagit et confirme l'arrivée de cette nouvelle pièce dans le dossier.

"Effectivement, une nouvelle pièce rajoutée au dossier montre un homme arriver au Musée juif la veille des faits. On le voit demander un prospectus à l'entrée, avant de repartir. La thèse du parquet fédéral est qu'il s'agit de mon client, Mehdi Nemmouche. Mais reste à prouver que c'est lui", s'exclame le pénaliste Sebastien Courtoy, avant de poursuivre : "Ce qui est très étrange, c'est que ces images, provenant de caméras de surveillance, existent depuis le départ. Dès les premiers mois del 'enquête, certains policiers ont dit ne pas avoir vu Mehdi Nemmouche sur ces images, pourtnat analysées. Et sur base de ces mêmes photos, on dit finalement c'est Mehdi Nemmouche. On a donc mis presque 5 ans à conclure que c'est lui ! C'est là, une manœuvre désespérée. Les enquêteurs se contredisent. Notre demande de report du procès n'a rien à voir avec cette pièce en question. On nous dépose constamment de nouveaux éléments pour nous noyer. Le parquet fédéral garde des pièces dans un tiroir pour empêcher la défense de faire venir un contre expert lors du procès . Ce sont des méthodes de gangster. Des manœuvres indignes !", s'exclame Sebastien Courtoy !