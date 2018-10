Les faits se sont produits samedi dernier, en plein après-midi, près de la résidence Président, rue Pierre-Martin à Maubeuge, dans le nord de la France.

Hichem Ouffa a été touché au ventre par deux balles. Des hommes le visage découvert sont sortis d’un véhicule. L’un en sa direction alors qu’il se trouvait sur le siège passager d’un véhicule conduit par un ami. Ce dernier, encore sous le choc, témoigne : "Nous étions arrêtés sur un parking. Ils ont débarqué et ont tiré. Ils ne lui ont rien dit. Ils sont immédiatement repartis."

Juste après avoir été la cible de tirs, Hichem est sorti de la voiture. Il est décédé le lendemain à l’hôpital. "Il ne méritait vraiment pas de mourir si jeune", s’exclame l’ami qui a assisté aux faits. "C’était quelqu’un de gentil. Je le connaissais depuis environ deux ans. Il était surtout ami avec mon grand frère."

Deux jours après la mort d’Hichem Ouffa, une information judiciaire a été ouverte pour homicide. Il pourrait s’agir d’un règlement de compte même si Hichem ne s’était, apparemment, jamais dit menacé…

La victime, qui était retournée vivre à Maubeuge, était en effet connue de la justice belge et française.

En Belgique, Hichem avait été condamné, en juillet 2016, à une peine de 30 mois de prison ferme pour des faits qui s’étaient produits un an plus tôt à Blaton. Trois autres personnes avaient été condamnées dans le cadre de ce dossier : un autre Français et deux Belges.

Tous les quatre étaient impliqués dans une histoire rocambolesque qui avait débuté par le vol d’une voiture et d’une arme à Amiens (F) et qui s’était terminée en bagarre à Blaton.

En août 2015, Anthony L. s’était rendu chez un couple à Blaton pour demander l’adresse d’une boîte de nuit. Le jeune homme avait sorti une arme et l’avait pointée sur la tempe de la victime. Hichem l’avait aidé. Ils avaient ainsi pu obtenir la carte bancaire du couple et le code.

Hichem était parti à la recherche d’une banque. Il avait embarqué au passage trois jeunes, dont un mineur, afin que ceux-ci le mènent vers une agence. Ils avaient, ensuite, été filmés en train de retirer 400 euros à Péruwelz. Sur le chemin du retour, une bagarre avait éclaté et les Belges avaient dépouillé Hichem, l’abandonnant en slip, blessé, devant une station-service.