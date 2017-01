L’auteur présumé du meurtre d’une jeune fille tuée en juin sur le site du Décathlon à Anderlecht présente les traits d’un psychopathe. C’est la conclusion du rapport du Dr Bongaerts, l’expert judiciaire qui a examiné le suspect, lequel se trouve toujours actuellement en IPPJ.

Sur le suspect, l’enquête apprend qu’il ne disait pas tout quant à son emploi du temps l’après-midi des faits : des vidéos de la Stib viennent en effet de combler le trou d’une heure qui intriguait si fort les enquêteurs : que s’était-il passé avant que la future victime, Thaynara, n’arrive avec le garçon sur le toit du magasin de sport? Les vidéos les montrent tous les deux ensemble dans un tram.

Lors d’une audition le 19 décembre, G. a dû reconnaître qu’ils s’étaient rendus chez un copain où ils ont beaucoup bu. Le procédé de saouler une jeune fille pour la rendre sexuellement accessible avait déjà servi.

Une autre jeune fille a effet confié aux enquêteurs qu’elle en avait été victime déjà en décembre 2014, donc dix-huit mois avant Thaynara, lors d’une soirée chez un oncle du garçon qui avait profité de son état pour glisser une main dans son slip. Mais elle s’était débattue. Donc, il fallait pousser Thaynara à boire davantage : les analyses sanguines montrent que Thaynara avait plus de 3 pour mille d’alcool dans le sang ainsi que des taux de substances anormalement élevés.

En clair, sur le toit du Décathlon, Thaynara n’était plus en état de se défendre.

Les vidéos de la Stib n’ont pas seulement comblé l’emploi du temps, elles ont montré que l’auteur présumé n’avait toujours pas tout dit malgré les mois d’enquête. N’y aurait-il pas d’autres zones d’ombre ?

L’enquête cherche encore à comprendre pourquoi les souliers de Thaynara ont été trouvés si loin de l’endroit où la jeune fille est tombée du toit, non pas déséquilibrée et poussée comme on a dit, mais portée sur le bord et de là jetée dans le vide, ensuite violée, enfin étranglée.

Dans ses déclarations, il explique que Thaynara ne s’est pas débattue. Cette distance où l’on a retrouvé les souliers de Thay ne prouve-t-elle pas le contraire, en dépit de tout ce qu’on lui avait fait boire ?

Deux experts judiciaires ont examiné le jeune homme. Le premier, le Dr Adel Chawaf, s’est surtout penché sur son passé familial et son parcours scolaire, l’un et l’autre pour le moins très perturbés.

C’est son confrère, le Dr Xavier Bongaerts, qui conclut son rapport en estimant que le jeune homme présente des traits manifestes de psychopathie.

Quant à l’évolution, le neuropsychiatre déclare en substance que le jeune homme (âgé de 18 ans, il était mineur au moment des faits) est récupérable, à condition de suivre un traitement de longue durée. Les avocats Charlotte Purnode et Didier De Quévy défendent le suspect.

Pour la mère de Thaynara, les avocats Cédric Moisse et Sven Mary se constitueront partie civile des chefs de viol et assassinat. Aucun des pénalistes n’a voulu faire de commentaire.