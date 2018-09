Durant une nuit de décembre 2017, une équipe de la police locale de Middelkerke arrêtait trois personnes à bord d’une Seat grise qui roulait très lentement.

Un détail avait intrigué les policiers : les trois occupants du véhicule avaient du scotch au bout de leurs dix doigts. Suspicieux, les policiers leur avaient demandé d’ouvrir le coffre où ils ont découvert le corps de Michael Parrent, un SDF qui vivait dans le camping de Middelkerke. Détail particulièrement glauque : son sexe avait été… brûlé. Des produits accélérant ont été retrouvés sur lui.

Les auteurs se sont acharnés sur la victime avec un couteau et lui ont tranché la gorge. Leur méfait accompli, les deux "tueurs" ont demandé à un ami, originaire de La Louvière et résidant à Ostende, de venir les rejoindre à la caravane de la victime. L’un a également eu l’idée de téléphoner à une copine qui était au marché de Noël de… Namur !

Elle était accompagnée de son petit ami. La jeune fille, qui avait emprunté la voiture de sa maman, n’a pas hésité à "rendre service". Elle a donc fait la route de Namur vers Middelkerke avec son copain.

Le corps du SDF a été placé dans le coffre de la Seat dans le but de s’en débarrasser.

Les trois suspects d’assassinat et de recel de cadavre. Julien B. 28 ans, surnommé "la terreur de Middelkerke", Romuald V. et Alain D., 43 ans, originaire de la région du Centre et plus précisément de Maurage (La Louvière) ayant également habité à Binche avaient été placés sous mandat d’arrêt.

Les deux jeunes venus de Namur ont, eux, uniquement été inculpés de recel de cadavre. Ils avaient été libérés sous conditions.

Ce mardi, la chambre du conseil de Bruges a décidé du maintien en détention pour une durée de deux mois des trois hommes suspectés d’assassinat.

Parmi ces trois hommes, Alain D. vit à Middelkerke depuis trois, quatre ans. Selon nos informations, il a toujours beaucoup aimé voyager. Il a vécu à Anvers, Bruxelles…

Alain D. est décrit par ses proches comme quelqu’un de calme n’ayant pas l’esprit bagarreur. Des proches qui reconnaissent toutefois un problème avec la drogue. Alain D. aurait même touché, à un moment, aux drogues dures.

Et puis, il y a son amour pour le transformisme. II lui arrivait, apparemment, de débarquer chez les gens habillé en femme, tout simplement parce qu’il appréciait ça. Il a également fait des spectacles. Il allait là où on l’acceptait. Il s’est notamment produit dans des petits bistrots.

Enfin, ce suspect se serait radicalisé… Une information non confirmée par les membres de sa famille !