On en sait plus sur la personnalité de l’homme inculpé pour assassinat et détention arbitraire sur la personne de Wivinne Marion.

L’assassin présumé est Xavier Van Dam, un homme approchant des 30 ans qui a été arrêté jeudi dans la matinée, peu après que les secours ont vu sa voiture s’immerger dans la Sambre. La victime, un médecin en néonatologie, de 42 ans, maman de deux enfants, aurait été étranglée par le jeune homme alors qu’elle était en train de faire un jogging dans les bois de Boninne, non loin de chez elle. Elle travaillait au CHR de Namur comme son mari.

Wivine Marion sera inhumée mardi. L’auteur présumé aurait été de retour de guindaille au moment des faits qu’il nie toujours. On ne sait pas s’il y avait un lien entre la victime et son meurtrier, s’il y avait une motivation à cet acte ou s’il s’agit d’une pulsion qui est tombée sur une personne qui passait par là.

Pour l’instant, la préméditation est en tout cas envisagée par le parquet.

On en sait par contre un peu plus sur la personnalité de l’homme privé de liberté.

(...)