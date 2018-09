Les policiers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles ont été mis à rude épreuve depuis le début de l’été, avec une quantité d’événements importants, des plus festifs aux plus politiques.

Ils étaient notamment sur le pont pour le sommet de l’Otan, qui a réuni les dirigeants des États membres de l’Alliance atlantique les 11 et 12 juillet derniers.

Toutes ces manifestations s’ajoutent à une complexité de plus en plus importante du métier, selon le chef de corps de la zone. "Nos policiers, je peux le dire, sont très fatigués. Il y a trois raisons principales selon moi. Tout d’abord, le travail est plus difficile qu’avant. On a tous les jours des collègues blessés. C’est terminé le temps des interventions où le calme revenait à l’arrivée de la police. C’est une vraie question de société. Je pense aussi aux pompiers qui se font attaquer en intervention. Je ne comprends pas comment cela est possible."

Le chef de corps estime aussi que la masse de travail est importante : "Le job du policier ne se termine pas à 21 h à Bruxelles. La ville bouge tout le temps. Il ne faut pas oublier non plus que notre capitale ne vit pas qu’avec des événements. Je dois personnellement trouver un équilibre entre la police de proximité et les manifestations, qui sont nombreuses. On parle de 900 par an. Il y a aussi les institutions internationales à protéger. C’est compliqué, car Bruxelles est une ville comme New York, elle ne s’arrête jamais. Il y a aussi la balance entre la partie administrative et le terrain."

Le manque d’hommes représente un aspect très important pour Michel Goovaerts. Le chef de corps estime qu’il est plus que nécessaire que 200 nouveaux policiers rejoignent la zone comme le prévoit le budget alloué par les bourgmestres de Bruxelles-Ville et Ixelles. "L’argent est prêt. On n’attend plus que les hommes motivés pour venir travailler chez nous. C’est la police fédérale qui gère cela, mais on ne voit rien venir pour le moment. C’est indispensable qu’on dispose de ces nouveaux collègues."