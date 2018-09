Michel Nihoul fut l’un des Belges les plus haïs du pays. Inculpé dans le dossier Dutroux, il fut acquitté par la justice des faits les plus graves et condamné à 5 ans uniquement pour trafic de drogues.

C'est à Zeebruges que l'homme de 77 ans s'est reclus depuis plusieurs années. Dans un entretien accordé à nos confrères de Sudpresse, il confie avoir été passé à tabac l'an dernier. Depuis, il dit en subir les séquelles, c'est à l'hôpital de Knokke qu'il est actuellement en convalescence.

"Un homme m'a frappé avec un bâton qui ressemblait à une batte de base-ball, je suis tombé par terre, un ami est venu à mon secours. Mais aujourd'hui, mon dos est cassé", raconte-t-il.

Selon l'ancien escroc, les mobiles de ce fait divers ne s'appuient sur aucun lien avec l'affaire Dutroux. "Je connais mon agresseur", dit-il dans les colonnes de La Capitale. "C'est le nouvel amant de ma voisine, l'agression a eu lieu devant le garage. C'est un fou, c'est tout".