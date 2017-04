Qui est Mieke Kuijpers, cette Néerlandaise mystérieusement disparue en août 2014, pour laquelle des opérations de recherche ont eu lieu en début de semaine près de la station-service située le long de l’E19 à Nivelles ?

Une ex-championne de jet-ski qui avait défrayé la chronique aux Pays-Bas pour avoir fait tuer son mari, l’homme d’affaires Marcel Koorndijk. En référence au jet-ski, les médias l’avaient d’ailleurs surnommée la "snelle weduwe" : la "veuve rapide".

Mieke est un prénom récent. En octobre 2000, c’est sous l’identité d’Anthoniek Kuijpers qu’elle est déclarée coupable d’avoir commandité l’assassinat de Marcel Koorndijk. Le couple s’est marié l’année précédente. L’homme est actif dans l’internet. Il a 45 ans, elle à peine 31. Et un bébé de quelques mois. Koorndijk fut tué la nuit du 11 avril dans le living de leur belle villa, où elle dormait à l’étage.

Mobile ? Koorndijk voulait se séparer et Mieke avait calculé qu’il était plus avantageux d’hériter que divorcer. Malgré les faux frais puisque, selon la justice, elle avait payé 100.000 euros au tueur pour faire le travail. Cela dit, l’ex-championne de jet-ski niait. Et si le tribunal la condamna à 15 ans, elle demandait la révision.

Mieke Kuijpers fut libérée aux deux tiers, le 2 mars 2012. Si on ne sait rien des deux années suivantes, elle refait surface en Belgique le 15 mai 2014, plus exactement à Knokke où elle prend une location pour le mois d’août.

Et nous voilà à sa disparition. La matinée du jeudi 21 août 2014, Mieke se rend de Knokke à la gare de Bruges pour aller chercher une amie avec qui elle a prévu de poursuivre ses vacances. Les deux se sont rencontrées en prison. Mieke a maintenant 45 ans, Adriana 64.

Que s’est-il passé pour qu’au lieu de rentrer sur Knokke, elles aient pris l’E40 en direction de Grand-Bigard. Elles se déplacent dans la VW Up grise de Mieke, immatriculée aux Pays-Bas 98-XXD-1.

À 11 h 40, elles s’arrêtent à la station-service le long de l’E40 à Drongen. C’est ici que Mieke sera vue pour la dernière fois, à 11h 44, dans le shop. Mieke est seule. Ne semble pas du tout inquiète. C’est une jolie quadra.

Si on écoute Adriana, elles auraient ensuite repris la route et Mieke l’aurait déposée à la gare Bruxelles-Midi après s’être arrêtées à la station-service le long de l’E19 à Nivelles (là où les recherches avaient lieu mardi passé).

Tant sur le trajet que sur ce retour par la gare du Midi, ce récit d’Adriana paraît peu logique. Il explique que de "témoin", Adriana est passée à "suspecte". La dernière personne à avoir vu Mieke a été arrêtée et détenue treize mois en Belgique, entre février 2015 et mars 2016.

Mais si le juge espérait la faire craquer, il en a été pour ses frais. La sexagénaire maintient sa version qu’elle est étrangère à la disparition.

Celle-ci est-elle liée au meurtre de 2000 ? Qu’est-il arrivé à Mieke Kuijpers ? A-t-elle été victime d’une agression ? Est-elle retenue contre son gré ? Les enquêteurs ne peuvent exclure non plus que Mieke, qui a parlé d’aller en Espagne voire en Turquie, se cacherait et serait encore en vie. Peut-on enfin exclure une dernière théorie puisque des échanges d’e-mails parlent de aussi de "suicide" et de "pillen" (pilules).

C’est cette jolie femme de 45 ans, et au lourd passé, qu’on cherche.

Si vous avez des informations concernant sa disparition, la police belge invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30 300.

Vous pouvez également réagir via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu