Les dés sont jetés : ce matin, la cour d’assises de Bruxelles va décider si, oui ou non, Mireille De Lauw, la Jacqueline Sauvage belge, est coupable d’avoir assassiné son mari. Comme attendu, c’est le procès des violences faites aux femmes qui s’est tenu. Celui de l’emprise et de la vengeance.

Hier matin, l’avocate générale Virginie Vanhuffelen a requis la culpabilité. Pour elle, Mireille de Lauw a bien assassiné son mari Agim, en plus des autres préventions annexes. Mais face à un collège de juges composé de trois femmes, à un jury majoritairement féminin, elle a souhaité déminer le terrain. "Par mon rôle, je pourrai être considérée comme la méchante. C’est moi qui ai mené Mireille De Lauw devant une cour d’assises. Mais je reste une femme et je resterai toujours intraitable face à une violence conjugale", décrit-elle avant d’entrer dans le fond d’une "histoire délicate". Pour emporter l’adhésion du jury, elle décrit la scène, les coups. Les sept entailles portées avec une lame en céramique longue de 19 cm sur 4,3 cm à la base.

Comment l’accusée a posé la pointe du couteau sur le torse de son mari avant de frapper un grand coup sur le manche et faire pénétrer la lame au plus profond des chairs, au point d’entailler la colonne vertébrale. Et alors, les violences conjugales contre l’accusée qui dit les avoir subies pendant 25 ans, justifiant ainsi pour sa défense la contrainte irrésistible ? "Je n’entre pas dans ce débat", observe la magistrate, bottant en touche. En effet, c’est le nœud du procès, un seul fait de violence a été objectivé, quand Agim Recica a cogné au point de s’en briser un doigt, trois jours avant les faits. Et des déclarations mouvantes de ses enfants, qui n’ont jamais rien vu, ou si peu.

Violence ou pas , l’acte commis est blâmable pour le ministère public. "Suffit-il de se positionner sous l’influence d’un mari violent pour obtenir le permis de tuer ? Non. On n’est pas au cinéma. Dans ce cas, on accorde le permis de tuer à toutes les femmes victimes de violences conjugales. En 2016, il y a eu 28.000 faits en Wallonie, il n’y a heureusement pas eu 28.000 assassinats", résume Virginie Vanhuffelen. La veille, Me Dimitri de Béco, pour la partie civile, avait insisté ainsi : "Ce n’est pas la peur qui a guidé son geste", mais bien "la haine et la vengeance".

La défense a ensuite pris la parole. Me Caroline Dumoulin d’abord, décrivant la méthode de l’emprise. "Je suis désolée pour Mentor et Lirim (les deux fils constitués parties civiles), mais oui, maman est une femme battue et sous emprise." Elle a fustigé la "culture du silence" qui entoure le quotidien de la violence conjugale. Son confrère Denis Bosquet a enfoncé le clou. "Pour sortir de cette indicible souffrance, elle a dû tuer celui avec lequel elle a vécu des moments heureux, conçu quatre enfants, et avec qui la vie est devenue un véritable enfer", décrit-il.

Plus loin : "Il a bafoué si souvent sa féminité qu’il l’a forcée à mentir à ses enfants, ses proches, ses sœurs, ses rares amis. Il est celui qui a créé autour d’elle un univers de crainte et de souffrance." Vient alors la plaidoirie sur la contrainte irrésistible, formulée par l’article 71 du code pénal, vieil article datant de 1867, qui absout le crime en cas de "péril grave, imminent et injuste" à l’encontre de l’accusé.

Est-ce le cas ici ? Denis Bosquet se base pour cela sur l’hallucinante reconstitution filmée du crime, réalisée par une Mireille De Lauw dans un état de transe, "habitée par son crime. Cette femme est en dehors d’elle-même, elle n’est plus elle-même. La raison est dissoute dans la peur la douleur et la rage, en état de surfusion. Si ça, ce n’est pas un article 71, alors je ne sais plus…", souffle le pénaliste. S’il obtient gain de cause, le procès s’achève aujourd’hui.