Elle voudrait se présenter comme la Jacqueline Sauvage belge, cette femme qui a créé la polémique en France, elle qui avait assassiné un mari violent et violeur. C’est une affaire similaire qu’aura à évoquer la cour d’assises de Bruxelles dès ce matin avec la constitution du jury, et jeudi pour le début de l’audience à proprement parler.

La nuit du 24 au 25 août 2013, Mireille de Lauw, alors âgée de 55 ans, a assassiné son mari Agim Recica. Il n’y a même pas de contestation à ce niveau : la dame est en aveux. Mais elle entend plaider la légitime défense en tant que femme battue.

L’assassinat a duré longtemps. Trois jours… La nuit du 21 au 22 août, selon les premières déclarations de l’accusée, Agim a voulu avoir une relation sexuelle avec elle. L’homme l’aurait alors frappée avec une telle violence qu’il s’en est cassé la main. Cette allégation a été appuyée par le fait qu’Agim Recica avait effectivement la main cassée quand on l’a retrouvé, et que Mireille de Lauw portait des traces de coups datant de quelques jours.

Ces coups se sont ajoutés à un conflit de couple au sujet de leur fille de 14 ans. Plutôt traditionaliste, Agim Recica en avait assez de voir l’adolescente devenir gothique, préférant qu’elle reste dans les canons. Il aurait alors accusé Mireille de ce qu’il jugeait comme une "dérive", et menacé la fille de l’envoyer dans son pays de naissance, la Macédoine, histoire de lui apprendre la vie. "Ça ne pouvait plus durer", a lancé Mireille de Lauw dans le bureau du juge Michel Claise, après son arrestation.

La voilà, le vendredi 23 août, qui écrase et dissout une pleine plaquette de Temesta dans la boisson de son mari, qui boit. Sans succès : il se réveille le lendemain malgré un sacré mal de crâne. Rebelote : Mireille écrase une nouvelle plaquette de Tradonal dans le café. Il boit et s’endort dans le salon. Mireille le convainc d’aller se coucher dans la chambre. L’homme est inerte. Alors, malgré la présence de ses enfants dans la maison, elle le ligote et le bâillonne. Elle s’empare d’une matraque, hésite à frapper, puis sort de la chambre.

Elle revient ensuite , décidée. Et commence à donner les premiers coups. Le dialogue, si l’on se fie à la reconstitution menée quatre jours après les faits, serait celui-ci : Agim : "Je vais te tuer !" Mireille : "Tu as mal ?" Lui : "Oui !" Elle : "Moi j’ai eu mal pendant 25 ans, tu m’as tout pris, tu m’as pris mes gosses, tu m’as pris ma vie, tu m’as pris mon cul, tu m’as pris mon pognon !" Agim l’aurait alors suppliée de s’arrêter mais Mireille a continué.

La matraque est insuffisante alors Mireille de Lauw ressort pour chercher une lame. Un grand couteau rouge fait l’affaire : elle revient dans la chambre et porte plusieurs coups, l’enrobe de sacs-poubelle, donne un dernier coup de matraque sur la tête.

Le lendemain soir, après que la sœur de Mireille a dénoncé les faits, la police arrive dans l’appartement de l’avenue Guillaume Degreef, à Jette. C’est là que ses enfants découvrent les faits. Mireille de Lauw a passé trois mois en détention. Défendue par Mes Caroline Dumoulin et Denis Bosquet, Mireille de Lauw comparaît pour la première fois devant la justice, pour répondre d’assassinat.





"Son fils demande à ce que sa mère soit reconnue coupable"

Ils ont réfléchi plus de trois ans et ont sauté le pas. Le plus jeune fils de Mireille et Agim s’est constitué partie civile en fin de semaine dernière et a consulté son nouvel avocat, Me Dimitri de Béco. Ce dernier préfère ne pas s’étendre et commente ainsi : "Mon client demande à ce que sa mère soit reconnue coupable de ce qu’elle a fait, rien de plus. Pour lui, c’est important, même s’il est évidemment tiraillé car elle reste sa mère", souligne le pénaliste. Le jeune fils est persuadé d’une chose : il assure que sa mère n’était pas une femme battue. Son témoignage pourrait peser lourd. Le fils aîné du couple devrait lui aussi se constituer partie civile, pendant que le fils cadet et la fille soutiennent leur mère. Lorsque celle-ci a été libérée et est revenue vivre à la maison avec ses quatre enfants, forçant ainsi une situation difficilement tenable et hautement perturbante pour toute une famille.